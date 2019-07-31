Бывший игрок МЮ и «Ювентуса» вспомнил о голодном детстве и воровстве

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра вспомнил, что в детстве ему приходилось попрошайничать. Об этом он написал в колонке для The Players Tribune.

По словам француза, в одном доме с ним жили десять братьев и сестер (всего у Эвра их было 24), когда отец ушел из семьи и оставил их всех на мать. «Я по-прежнему до смерти люблю его, но ситуация, когда он ушел, была очень тяжелой», — рассказал он. Эвра вспомнил, что когда мать готовила еду, он и его братья бежали на кухню, чтобы успеть получить свою порцию.

В конце концов в доме остались сам Эвра, его мать и младшая сестра, остальные родственники съехали. Тогда мальчику пришлось идти попрошайничать и воровать. «Я крал еду, одежду, видеоигры. Я сидел у магазинов и просил деньги», — поведал Эвра. При этом свое детство он все равно назвал счастливым.

Эвра выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год, был капитаном команды. С английским клубом защитник пять раз выигрывал чемпионат страны, а также одни раз — Лигу чемпионов. После ухода из МЮ отыграл три сезона за «Ювентус». 30 июля игрок объявил о завершении карьеры.

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