«Манчестер Юнайтед» приобретет игрока сборной Англии за рекордную сумму

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» предложило 85 миллионов фунтов (около 92 миллионов евро) за защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра, что сделает англичанина самым дорогим защитником в истории. Об этом сообщает Telegraph.

Отмечается, что контракт футболиста с МЮ будет рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на один сезон.

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс в интервью The Sun подтвердил переход Магуайра. «Между собой сумму трансфера клубы согласовали, наше дело — смотреть вперед. Это невероятный пример бизнеса, однако взгляните на трансферный рынок — он меняется», — заявил Роджерс.

Магуайр выступает за сборную Англии с 2017 года. Он принял участие в 20 матчах и забил один мяч.

На данный момент самым дорогим защитником в истории является голландец Вирджил ван Дейк, которого «Ливерпуль» купил у «Саутгемптона» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила 75 миллионов фунтов (около 82 миллионов евро).

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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