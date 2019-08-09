«Манчестер Сити» выбрал нового капитана

Полузащитник сборной Испании Давид Сильва назначен новым капитаном «Манчестер Сити». Об этом сообщается в официальном аккаунте английского клуба в Twitter.

«Он знает этот клуб и эту лигу и пользуется большим уважением», — заявил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Роль вице-капитана манкунианцев в предстоящем сезоне доверена хавбеку сборной Бразилии Фернандиньо. Полузащитник бельгийской национальной команды Кевин Де Брейне станет вторым вице-капитаном.

С 2011 года капитаном «Манчестер Сити» был защитник сборной Бельгии Венсан Компани, который покинул клуб по окончании прошлого сезона. Давид Сильва перешел в стан «горожан» из «Валенсии» в 2010 году. За английскую команду он провел 395 матчей во всех турнирах, в которых забил 70 мячей.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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