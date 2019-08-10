Новичок «Вест Хэма» посчитал матч с «Манчестер Сити» «дерьмовым» стартом сезона

Форвард «Вест Хэм Юнайтед» Себастьен Аллер остался недоволен тем, что в первом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) его команде предстоит сыграть с действующим чемпионом страны «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Mirror.

«Что за дерьмовый матч для старта сезона! Я перешел в новый клуб за большие деньги, а теперь мне сразу предстоит сыграть с "Манчестер Сити". За что? Надеюсь, смогу коснуться мяча. Думаю, впереди нас ждут более удачные матчи», — заявил француз.

Матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» пройдет в субботу, 10 августа, в Лондоне. Встреча начнется в 14:30 по московскому времени. Ожидается, что Аллер выйдет на поле с первых минут.

Нападающий перешел из франкфуртского «Айнтрахта» в «Вест Хэм» в июле. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро и стала рекордной для английского клуба.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем» (4:1). Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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