Футболистов «Арсенала» втянули в войну мафии

Футболисты лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац оказались в центре противостояния преступных группировок британской столицы. Об этом сообщает The Sun.

После нападения двоих злоумышленников с ножом на игроков в центре Лондона 26 июля за футболистов вступилась преступная группировка из Восточной Европы. Ее представителям стало известно, что ограбление организовала местная мафия. Теперь лондонские бандиты объявили за Озилом и Колашинацом охоту, а их заступники предупреждают спортсменов о возможных повторных нападениях.

Сейчас футболисты находятся в своих домах под круглосуточной охраной. Когда Озил и Колашинац смогут возобновить выступления за «Арсенал», неизвестно.

Оба футболиста из соображений безопасности пропустили выездную игру «Арсенала» в первом туре АПЛ против «Ньюкасла» (1:0). В результате инцидента 26 июля никто не пострадал.

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