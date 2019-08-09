«Арсенал» побоялся выставлять на матч переживших нападение игроков

Футболисты лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеяд Колашинац не примут участие в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ньюкасла». Об этом сообщает Mirror.

«Безопасность наших игроков всегда является главным приоритетом. Мы приняли это решение совместно с футболистами и их представителями. Мы находимся на связи с полицией и оказываем игрокам и их семьям поддержку», — заявили в лондонском клубе.

26 июля в центре Лондона на сидевших в машине футболистов напали двое злоумышленников с ножом, однако выскочивший на улицу Колашинац сумел их прогнать. Ни Озил, ни его партнер по команде не пострадали.

Встреча «Ньюкасл» — «Арсенал» пройдет в воскресенье, 8 августа.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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