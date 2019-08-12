Василий Уткин назвал «Манчестер Юнайтед» мыльным пузырем

Спортивный журналист Василий Уткин подверг критике «Манчестер Юнайтед», подводя итоги первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на своем канале в YouTube.

«"Манчестер Юнайтед" — мыльный пузырь и дутая величина. Ничего у вас в этом сезоне не выйдет. Я говорю об этом каждый год, потому что давно стало доброй традицией меня об этом просить», — заявил Уткин.

Журналист также отметил, что первый раз подверг критике МЮ в 1999 году. По словам Уткина, это помогло «красным дьяволам» выиграть Лигу чемпионов, одержав волевую победу над «Баварией» (2:1).

В воскресенье, 11 августа, «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Челси» в матче первого тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «красных дьяволов».

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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