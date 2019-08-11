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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в центральном матче тура АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на своем поле разгромил «Челси». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в воскресенье, 11 августа, на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Первый мяч на 18-й минуте забил Маркус Рашфорд, четко реализовавший пенальти. На 65-й минуте гол на свой счет записал Антони Марсьяль, а еще через две минуты счет до крупного довел Рашфорд. Довершил разгром «аристократов» Даниэль Джеймс. Две результативные передачи на свой счет записал Поль Погба.

Во втором туре «Манчестер Юнайтед» 19 августа на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». «Челси» на день раньше дома встретится с «Лестером».

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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