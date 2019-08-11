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Появилось видео с яркими моментами матча МЮ — «Челси»

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«Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Челси» (4:0) в центральном матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Самые яркие моменты встречи — в видеоролике «Ленты.ру».

В составе победителей дублем отметился Маркус Рашфорд, еще по мячу забили Антони Марсьяль и Даниэль Джеймс.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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Предыстория: «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в центральном матче тура АПЛ
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