Появилось видео с яркими моментами матча МЮ — «Челси»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Челси» (4:0) в центральном матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Самые яркие моменты встречи — в видеоролике «Ленты.ру».
В составе победителей дублем отметился Маркус Рашфорд, еще по мячу забили Антони Марсьяль и Даниэль Джеймс.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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