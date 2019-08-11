«Арсенал» стартовал в АПЛ с выездной победы

Лондонский «Арсенал» в первом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) на выезде обыграл «Ньюкасл». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в воскресенье, 11 августа, завершилась со счетом 1:0 в пользу канониров. Единственный мяч на 58-й минуте забил габонский форвард столичной команды Пьер-Эмерик Обамеянг.

Во втором туре «Арсенал» 17 августа примет «Бернли». «Ньюкасл» в тот же день на выезде сыграет с «Норвичем».

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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