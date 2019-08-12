Лэмпард стал автором худшего тренерского дебюта в «Челси» за 41 год

Фрэнк Лэмпард стал автором худшего тренерского дебюта в лондонском «Челси» с 1978 года. Об этом сообщается в Twitter Opta Sports.

В воскресенье, 11 августа, столичная команда в первом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) крупно проиграла «Манчестер Юнайтед» (0:4). Этот матч стал для главного тренера Лэмпарда первым у руля «Челси». Хуже него за «синих» дебютировал только Дэнни Бланчфлауэр в декабре 1978 года. Тогда лондонцы потерпели поражение от «Мидлсбро» со счетом 2:7.

Лэмпард, выступавший большую часть профессиональной карьеры за «Челси», начал тренерскую деятельность в 2018 году в «Дерби Каунти». По итогам сезона-2018/2019 команда заняла шестое место во втором по силе дивизионе Англии — Чемпионшипе. 4 июля Лэмпард был назначен главным тренером «Челси».

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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