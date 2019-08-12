Гол новичка «Тоттенхэма» признан лучшим в первом туре АПЛ

Гол полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, перешедшего в лондонский клуб перед началом сезона, признан лучшим в первом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В пятерку лучших также вошли взятия ворот в исполнении Эшли Барнса («Бернли», 2 место), Маркуса Рэшфорда (МЮ, 3 место), Рахима Стерлинга («Манчестер Сити», 4 место) и Харри Кейна («Тоттенхэм», 5 место).
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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