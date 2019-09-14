Российский футбол пристыдили за отсутствие женщин-арбитров

Бывший футболист и блогер Евгений Савин призвал дать российскому арбитру Анастасии Пустовойтовой обслужить матч Российской премьер-лиги (РПЛ) или Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом Савин написал в своем Instagram-аккаунте.

Савин напомнил, что Пустовойтова работала в финале женской Лиги чемпионов и была удостоена награды «рефери года». Бывший игрок также обратил внимание, что в ведущих европейских чемпионатах уже работают девушки-арбитры. Он попросил Российский футбольный союз (РФС) дать возможность Пустовойтовой поработать на играх чемпионата.

«Я понимаю, что "баба" должна варить борщи на кухне, но, может, дадите ей подвигаться?» — написал он.

В сезоне-2011/2012 РФС признал Пустовойтову лучшей женщиной-арбитром страны. Она является рефери категории FIFA и неоднократно обслуживала международные встречи в женском и юношеском футболе.

Савин известен по выступлениям за «Крылья Советов», «Амкар» и тульский «Арсенал». Форвард играл за молодежную сборную России. В марте 2007-го был вызван в первую команду сборной, однако так и не дебютировал. После окончания карьеры футболиста работал на телевидение. В частности, вместе с журналистом Юрием Дудем вел программу «Культ Тура» на «Матч ТВ». В данный момент является автором видеоблога «КраСава».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



