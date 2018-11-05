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Аршавин предсказал победу «свинины» над «кониной» в чемпионате России

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин в интервью блогеру, бывшему футболисту Евгению Савину предсказал, что «свинина» в этом сезоне чемпионата России окажется выше «конины».

Разговор происходил на рынке Алма-Аты, куда Аршавин и Савин приехали за кониной. Блогер спросил у игрока «Кайрата», кто окажется выше в турнирной таблице: «свинина» (так в среде болельщиков называют «Спартак») или «конина» («кони» — прозвище ЦСКА). Аршавин заявил, что «Спартак» окажется выше, несмотря на то, что клуб уволил главного тренера Массимо Карреру.

Ранее 5 ноября «Кайрат» объявил, что Аршавин уйдет из команды. Его контракт с клубом заканчивается в декабре, он не был продлен. За три сезона в «Кайрате» россиянин забил 30 мячей и отдал 37 голевых передач. Вместе с клубом хавбек дважды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России, набрав 20 очков. «Спартак» с 19 баллами идет седьмым. Лидирует в таблице санкт-петербургский «Зенит», бывший клуб Аршавина. Он набрал 31 очко после 13 матчей.

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