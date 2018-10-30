Аршавин слишком сильно ударил соперника и был наказан

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин дисквалифицирован на два матча чемпионата Казахстана. Об этом сообщается на сайте футбольной федерации страны.

Россиянин нарушил правила во время матча 31-го тура Казахстанской премьер-лиги против «Иртыша» (0:1). Он появился на поле во втором тайме, а на 86-й минуте получил прямую красную карточку за удар соперника ногой после остановки игры. В федерации отметили, что Аршавин нанес удар с чрезмерной силой.

Таким образом, он пропустит матчи с «Актобе» и «Кызыл-Жаром».

Поражение «Кайрата» от «Иртыша» сделало «Астану» чемпионом за три тура до финиша чемпионата страны. Команда Аршавина идет второй. Она оторвалась от идущего третьим «Тобола» на 10 очков и обеспечила себе серебряные медали.

За «Кайрат» Аршавин выступает с 2016 года. В России футболист защищал цвета «Зенита» и «Кубани», в Англии — «Арсенала». В составе сборной России он стал обладателем бронзовой медали Евро-2008. В его активе 74 игры и 17 голов в матчах за национальную команду.

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