Бывшая жена распекла Аршавина

Бывшая гражданская жена российского футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская раскритиковала его за то, что он не общается с их общими детьми.

Телеведущая опубликовала пост в Instagram, в котором презентовала свою книгу. «Ирония судьбы или закономерность — презентовать свою книгу на том же углу Невского и Садовой, спустя 15 лет после первой встречи. Или просто все в жизни ходит по кругу», — написала Барановская.

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В комментарии к посту она негативно высказалась в адрес Аршавина из-за его отношения к их общим детям: «Вы считаете, что можно называть папой человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений. Отец — это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого».

Барановская и Аршавин состояли в незарегистрированном браке с 2003 по 2012 год. За это время телеведущая родила двух сыновей и дочь.

В 2016-м футболист женился на Алисе Казьминой — этот брак стал для него первым. У пары есть общая дочь, у Алисы еще двое детей от предыдущего брака. В ноябре 2017-го сообщалось, что семья Аршавина распалась. Как признался сам футболист, он изменил жене, и она ушла от него. После этого появилась информация, что супруга его простила, и они помирились.

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