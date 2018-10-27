Аршавин повалил соперника и прошелся по нему

Российский полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин был удален с поля в матче 31-го тура чемпионата Казахстана против «Астаны». Видео нарушения 37-летнего россиянина опубликовано на официальном YouTube-канале Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

Аршавин вышел на поле после перерыва при счете 1:0 в пользу «Астаны». На 86-й минуте россиянин не сумел по правилам отобрать мяч у соперника. Повалив футболиста Астаны на газон, полузащитник наступил на него. Судья принял решение показать Аршавину прямую красную карточку.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Астаны». Победа над «Кайратом» сделала «Астану» чемпионом за три тура до конца первенства. Команда в пятый раз подряд одержала победу в чемпионате Казахстана.

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