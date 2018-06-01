Аршавин запугал соперника и сразу отступил

Полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин вступил в конфликт с Маркосом Пиццелли из «Актобе» во время матча чемпионата Казахстана. Видеозапись опубликована на YouTube-канале портала sports.kz.
На 80-й минуте встречи Пиццелли жестко сыграл против Аршавина, толкнув его в плечо у боковой линии. В ответ на это россиянин выругался и резко шагнул в сторону игрока «Актобе». Однако, когда к футболистам подбежал судья, Аршавин заулыбался и извинился.
Матч завершился победой «Кайрата» со счетом 3:2.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!