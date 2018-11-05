Аршавин ушел из «Кайрата»

Алматинский «Кайрат» на своем сайте объявил об уходе из команды полузащитника Андрея Аршавина.

11 ноября состоится церемония проводов футболиста, у которого в декабре заканчивается контракт.

«В матче с карагандинским "Шахтером" клуб и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Андрея Аршавина за его яркую карьеру в составе алматинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы», — говорится в заявлении клуба.

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За три сезона в «Кайрате» Аршавин забил 30 мячей и отдал 37 голевых передач. Вместе с клубом хавбек дважды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.

Последним российским клубом, за который играл Аршавин, была краснодарская «Кубань». Ранее россиянин выступал за петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал».

В составе сборной России с 2002 по 2012 год Аршавин принял участие в 75 матчах, в которых отличился 17 раз.

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