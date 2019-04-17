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Турин, Италия
Матч окончен
1:2
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Барселона, Испания
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Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
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Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Матч окончен
1:3
Общий счет 4:7
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
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Даниил Медведев
Матч окончен
6
:
1
6
:
2
Раду Албот
Монте-Карло
Авангард
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0:2
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Порту
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Манчестер Сити
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4:3
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Тоттенхэм Хотспур
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Судившая футбольный матч россиянка поведала об угрозах убийством от иностранцев

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Российская судья Анастасия Пустовойтова в интервью блогеру Евгению Савину рассказала, как получала смертельные угрозы из-за ошибки, которую она допустила во время матча между женскими сборными Нидерландов и Ирландии. Запись беседы доступна на YouTube.

Встреча проходила в рамках отборочного турнира к чемпионату мира и завершилась со счетом 0:0. Пустовойтова призналась, что матч был тяжелым, и что она не поставила пенальти в ворота ирландских футболисток. В итоге на ее страницу в Facebook пришли голландские фанаты и стали угрожать убийством.

По словам судьи, они написали ей: «Только попробуй приехать к нам в Амстердам, мы тебя убьем».

Фанаты часто угрожают спортсменам. Так, дважды об этом рассказывал шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон. По его словам, убить его хотят россияне из-за его непримиримой позиции по допингу. В конце марта подписчики в Instagram пожелали смерти хоккеисту Теэму Хартикайнену, выступающему за уфимский «Салават Юлаев».

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