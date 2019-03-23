Лучшему бомбардиру КХЛ пожелали сдохнуть за фото с убитым лосем

Пользователи соцсетей раскритиковали нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Теэма Хартикайнена за фотографию с убитым лосем. Изображение появилось в Instagram-аккаунте хоккеиста.

Хартикайнен подписал фото словами о завершении сезона охоты. В ответ на это пользователи засыпали игрока угрозами. «Придурок, чтоб все охотники передохли», — ответил один из юзеров. «Конченый долб**б! Убить беззащитное животное, еще и фоткаться с ним! Типа я крутой, вот посмотрите! Лучше бы тебя этот олень насадил на рога! И копытами запинал!» — отреагировал другой.

Лось является талисманом клуба «Автомобилист». 22 марта «Салават Юлаев» выиграл пятый матч серии 1/2 финала Восточной конференции КХЛ против екатеринбуржцев (4:1). Команда одержала победу в серии со счетом 4-1 и вышла в финал конференции.

Хартикайнен занимает первое место среди самых результативных игроков плей-офф КХЛ. Он забросил 6 шайб и отдал 8 результативных передач.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



