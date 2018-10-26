Телеведущую затравили за фото с убитыми козами

Американская телеведущая Лариса Свитлык (Larysa Switlyk) попала под шквал критики из-за размещенного в Instagram фото с убитым ею животным. Комментаторы назвали ее хвастовство охотничьими трофеями недопустимым.

Свитлык опубликовала несколько снимков, где она в камуфляжной форме сидит рядом с убитыми животными — козами и оленем. Фотографии были сделаны во время съемок ее телешоу, посвященному охоте. Все кадры она сопроводила восторженными комментариями.

«Красивая дикая коза на острове Айлей в Шотландии. Такая классная охота! Они живут у самой кромки утесов острова и хорошо умеют прятаться. Мы тяжело охотились два дня и наконец наткнулись на эту группу. Сделали отличный выстрел с 200 ярдов и застрелили ее», — радовалась журналистка.

Beautiful wild goat here on the Island of Islay in Scotland. Such a fun hunt!! They live on the edge of the cliffs of the island and know how to hide well. We hunted hard for a big one for 2 days and finally got on this group. Made a perfect 200 yard shot and dropped him with the @gunwerks and @nightforce_optics ! ( Good thing too because he could have ran off the cliff into the water). Ever interested in hunting Scotland and doing some whisky tours, email larysa@detailcompany.com ! Фото опубликовано @larysaunleashed

Подписчиков Свитлык возмутило ее хвастовство жестоким убийством. Особенно ярко выражали свое негодованием жители Шотландии. «От всех шотландцев — мы тебя обратно не ждем», — злился один из них. «Пожалуйста, больше никогда не омрачай наши прекрасные шотландские берега», — соглашался с ним другой. Многие называли ее преступницей и убийцей.

Некоторые комментаторы указали на то, что Свитлык, которая в своей телепередаче часто говорит о единении с природой, нападала на беззащитных травоядных, которые не могли никому навредить. Подписчики обвинили журналистку в лицемерии, заметив, что убийство ради забавы — самое неестественное в мире явление.

Журналистка ведет шоу Larysa Unleashed. В нем она рассказывает о фауне различных стран и вместе со своей командой выходит на охоту на местных диких животных.

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