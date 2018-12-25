Похваставшуюся убитыми козами телеведущую захотели наказать

Правительство Шотландии намерено пересмотреть законодательство об обращении с животными после скандала с участием американской телеведущей Ларисы Свитлык (Larysa Switlyk). Журналистка похвасталась в соцсетях убитыми ею в заповеднике зверьми, чем вызвала гнев общественности. Об этом сообщает издание The Independent.

Местная полиция подтвердила, что получила многочисленные жалобы и расследует правонарушения, связанные со стрелковым оружием. Отмечается, что журналистка может стать фигуранткой уголовного дела.

Местные власти объяснили, что охота на диких животных, в числе которых — козы и олени, не является незаконной, но они готовы пересмотреть законы из-за широкого общественного резонанса.

Ранее Свитлык попала под шквал критики после того, как разместила в Instagram фото с убитыми ею козами и оленем. По ее словам, она была восторге от красивейшего животного, которого удалось убить выстрелом с почти 200 метров. Подписчики пришли в ужас от снимков и назвали ведущую бессердечной.

Журналистка ведет шоу Larysa Unleashed на одном из американских каналов. Оно повествует о природе и животном мире различных стран. Нередко съемочная группа выходит на охоту.

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