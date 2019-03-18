Вратарь клуба КХЛ лежа сделал два сейва за секунду

Вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Якуб Коварж совершил два сейва подряд во время третьего матча полуфинала Восточной конференции с уфимским «Салаватом Юлаевым». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте лиги.

В первом периоде защитник Филип Ларсен оказался на близком расстоянии и дважды бросил шайбу, однако в обоих случаях Коварж сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Оба сейва вратарь сделал лежа на животе.

К моменту написания новости счет во встрече — 1:0 в пользу «Салавата», идет второй период. Команды выиграли по одному матчу в серии.

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