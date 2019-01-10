Лучший российский вратарь НХЛ не оправдал ожиданий клуба и поплатился

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» отстранило вратаря команды Сергея Бобровского от домашнего матча регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Представители «Коламбуса» заявили, что у команды есть определенные ценности, которые игроки должны соблюдать. «Произошел инцидент, в котором Бобровский не оправдал наших ожиданий, поэтому мы приняли решение, что он не будет участвовать в сегодняшней игре. Это внутренний вопрос, и мы отказываемся от дальнейших комментариев», — говорится в сообщении клуба.

Матч между «Коламбусом» и «Нэшвиллом» состоится 11 января и начнется в 03:00 по московскому времени. В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает седьмое место, имея в активе 51 очко после 42 матчей.

По итогам прошедшего сезона Бобровский был признан лучшим вратарем НХЛ. Рейтинг был составлен официальной телесетью лиги NHL Network.

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