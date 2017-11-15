Российский голкипер Бобровский выбросил клюшку и спас ворота в матче НХЛ

Видео: SPORTSNET / YouTube

Российский голкипер Сергей Бобровский, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс», совершил эффектный сейв в матче с «Монреаль Канадиенс». Видео появилось на YouTube-канале SPORTSNET.

В третьем периоде два игрока «Монреаля» вышли на ворота Бобровского, но голкипер сумел отразить бросок.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. «Коламбус» одержал победу в овертайме — 2:1. После 19 матчей регулярного чемпионата «Блю Джекетс» с 23 очками занимают четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ. «Монреаль» с 18 очками располагается на 13-й позиции.