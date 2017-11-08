Клуб НХЛ предложил работу наказанному за допинг россиянину

Американский клуб «Сент-Луис Блюз», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), предложил контракт российскому нападающему Данису Зарипову. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает «Чемпионат.com».

Об условиях соглашения, предложенного 36-летнему россиянину, не сообщается. Зариповым также интересовались «Питтсбург Пингвинс» и «Чикаго Блэкхоукс», но условия, предложенные этими командами, хоккеиста не устроили.

28 августа Зарипову разрешили выступать в НХЛ. Во всех соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) он выступать не может, так как сдал положительный допинг-тест во время регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17. В тот момент он выступал за магнитогорский «Металлург». В организме форварда были обнаружены запрещенные стимуляторы, а также диуретики и маскирующие агенты. Срок дисквалификации рассчитан на два года.

Зарипов — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и четырехкратный обладатель Кубка Гагарина. В 56 матчах регулярного чемпионата сезона-2016/17 он набрал 45 (16+29) очков, в 18 играх плей-офф отметился 15 шайбами и 7 передачами. Всего в КХЛ на его счету 565 (254+311) очков в 603 матчах.