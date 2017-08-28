Дисквалифицированному за допинг Зарипову разрешили выступать в НХЛ

Российский хоккеист Данис Зарипов получил разрешение выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в своем Twitter сообщил агент игрока Дэн Милстейн, опубликовав заявление спортсмена.

«С нетерпением жду продолжения карьеры в Северной Америке. Я очень благодарен руководству НХЛ. Несмотря на то что у меня появился шанс выступить в лучшей лиге мира, я планирую продолжать процесс в отношении своей апелляции в CAS, чтобы доказать свою правоту», — заявил Зарипов, не уточнив, за какой клуб будет играть.

В конце июля сообщалось, что 36-летний форвард сдал положительный допинг-тест во время регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17. В тот момент он являлся игроком магнитогорского «Металлурга», а этим летом перешел в казанский «Ак Барс». В организме Зарипова обнаружили запрещенные стимуляторы, а также диуретики и маскирующие агенты. Он сможет вернуться на лед 22 мая 2019 года. Сам хоккеист отказался признать вину и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Зарипов — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и четырехкратный обладатель Кубка Гагарина.

