Хоккеист Зарипов отказался признать себя виновным в употреблении допинга

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов, дисквалифицированный на два года за нарушение антидопинговых правил, заявил, что никогда не употреблял запрещенных веществ. Слова спортсмена приводит «Советский спорт».

«Как я понял, препарат, за который меня дисквалифицировали на два года, не является допингом сам по себе. Но эксперты [Всемирного антидопингового агентства] WADA почему-то посчитали, что он скрывал еще какие-то стимуляторы. Или, точнее, мог скрыть. Но у меня за спиной длинная хоккейная карьера. И за себя я могу сказать на сто процентов, что никогда ничего запрещенного не принимал», — рассказал Зарипов.

По его словам, WADA и Международная федерация хоккея (IIHF), которые проводили тестирование, не выходили на него с результатами исследования. Информацию о собственной дисквалификации хоккеист узнал из сообщений СМИ.

Ранее 25 июля сообщалось, что 36-летний хоккеист сдал положительный допинг-тест во время регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17. В тот момент он выступал за магнитогорский «Металлург», а по окончании первенства перешел в «Ак Барс». В организме форварда обнаружены запрещенные стимуляторы, а также диуретики и маскирующие агенты. Вернуться на лед Зарипов сможет 22 мая 2019 года.

«Магнитка» и «Ак Барс» подадут совместную апелляцию на дисквалификацию хоккеиста.

Зарипов — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и четырехкратный обладатель Кубка Гагарина.