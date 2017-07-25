Трехкратного чемпиона мира по хоккею Зарипова дисквалифицировали за допинг

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне КХЛ за магнитогорский «Металлург» отстранен от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу лиги.

Спортсмен сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ-2016/17. В организме 36-летнего хоккеиста обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — Стимуляторы и S5 — Диуретики и маскирующие агенты. Тестирование проводилось совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Кроме того, за применение допинга дисквалификацию получили защитники Андрей Конев и Дерек Смит, выступавшие в прошлом сезоне за владивостокский «Адмирал» и загребский «Медвешчак» соответственно. Россиянин сможет вернуться на лед 19 ноября 2017 года, канадец — 2 сентября 2018-го.

В составе сборной России Зарипов трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014). Спортсмен — единственный четырехкратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009 и 2010 годах — в составе казанского «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — вместе с магнитогорским «Металлургом»).