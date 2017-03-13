Зеппельт заявил о продолжении ежедневной работы отстраненного врача Португалова

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что пожизненно дисквалифицированный бывший заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Сергей Португалов продолжает ежедневную работу с хоккеистами. Слова Зеппельта приводит «Р-Спорт».

«Сегодня я получил информацию от спортсмена-информатора, что пожизненно дисквалифицированный Португалов в Москве в каждодневном режиме работает с хоккеистами», — рассказал журналист.

О пожизненной дисквалификации Португалова из-за нарушения антидопинговых правил стало известно 13 марта. Само решение было вынесено Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне 10 марта.

Российский врач — один из фигурантов серии фильмов телеканала ARD о допинге в российском спорте. В частности, в одной из картин была показана его переписка с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегуньей Юлией Степановой, где он давал ей советы по приему запрещенных препаратов.

После показа фильмов WADA начало расследование о российской государственной системе сокрытия положительных допинг-проб, в результате которого в Олимпийских играх 2016 года приняла участие лишь одна отечественная спортсменка — прыгунья в длину Дарья Клишина. Остальные атлеты были дисквалифицированы.