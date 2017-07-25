Министр спорта России отреагировал на дисквалификацию хоккеиста Зарипова

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение об отстранении от соревнований трехкратного чемпиона мира по хоккею в составе сборной страны, игрока «Ак Барса» Даниса Зарипова. Свою позицию он выразил в беседе с «Р-Спорт» во вторник, 25 июля.

«Все, кто нарушает, должны быть наказаны, невзирая на имена и звания! Если виновен — будет дисквалификация», — заявил Колобков.

При этом министр подчеркнул, что «в каждом конкретном случае нужно разбираться». «Человека обвинить очень легко!» — указал он.

Ранее во вторник стало известно, что 36-летний хоккеист сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ сезона-2016/17. В его организме обнаружены запрещенные стимуляторы, а также диуретики и маскирующие агенты. Вернуться на лед Зарипов сможет 22 мая 2019 года.

Зарипов вместе со сборной России побеждал на чемпионатах мира 2008, 2009 и 2014 годов. Хоккеист — единственный четырехкратный обладатель Кубка Гагарина.