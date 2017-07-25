«Ак Барс» и «Магнитка» подадут совместную апелляцию на дисквалификацию Зарипова

Магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс» подадут совместную апелляцию на дисквалификацию хоккеиста Даниса Зарипова. Об этом во вторник, 25 июля, «Р-Спорту» сообщил вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин.

«Ни мы, ни Казань, ни Данис не сдаемся. Будет продолжаться это разбирательство, будет подана апелляция, мы будем это решать в суде совместно», — заявил Величкин.

Он также отметил, что клуб узнал о положительной пробе Зарипова перед стартом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошлого сезона.

«Пришло письмо из Международной федерации хоккея, что все настолько незначительно, что игрок может выступать и в чемпионате, и за сборную до определенного решения, до разбирательств. Похоже, разбирательства прошли. Мы Даниса не бросали, вместе пытались разобраться, ничего особенного там не нашли ни доктора, ни специалисты, которых мы привлекали», — добавил Величкин.

Сам игрок в ответ на просьбу телеканала «Первый областной» прокомментировать ситуацию попросил перезвонить ему «года через два».

Ранее во вторник сообщалось, что 36-летний хоккеист сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ сезона-2016/17. В тот момент он играл за «Магнитку», а по окончании первенства перешел в «Ак Барс». В организме форварда обнаружены запрещенные стимуляторы, а также диуретики и маскирующие агенты. Вернуться на лед Зарипов сможет 22 мая 2019 года.

Зарипов — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и четырехкратный обладатель Кубка Гагарина.