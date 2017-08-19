Знарок вступился за обвиненного в употреблении допинга хоккеиста Зарипова

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок выразил поддержку нападающему национальной команды Данису Зарипову, обвиненному в употреблении допинга. Слова Знарка в субботу, 19 августа, приводит «Р-Спорт».

«Воспринял эту информацию негативно, конечно. Человек ничего не употреблял. Что вы хотите от меня услышать? Я сочувствую ему. Мы на всех хоккеистов рассчитываем», — заявил Знарок.

25 июля появилась информация, что 36-летний форвард сдал положительный допинг-тест во время регулярного чемпионата КХЛ-2016/17. В тот момент он являлся игроком магнитогорского «Металлурга», а по окончании сезона перешел в казанский «Ак Барс». В организме Зарипова обнаружили запрещенные стимуляторы, а также диуретики и маскирующие агенты. Он сможет вернуться на лед 22 мая 2019 года. Сам хоккеист отказался признать вину.

Зарипов — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и четырехкратный обладатель Кубка Гагарина.