Россиянина Бобровского признали лучшим вратарем НХЛ сезона-2016/17

Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский получил «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата сезона-2016/17. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Торжественная церемония вручения индивидуальных наград прошла в Лас-Вегасе в среду, 21 июня. Бобровский уже становился обладателем «Везина Трофи» в 2013 году. Больше никому из россиян не удавалось завоевать этот трофей.

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В завершившемся сезоне 28-летний вратарь провел 63 встречи в регулярном чемпионате НХЛ. Он отыграл семь матчей «на ноль», отражая в среднем 93,1 процента бросков по своим воротам (лучший показатель в лиге).

«С возрастом понимаешь, как сложно этого достичь и набрать такую форму, понимаешь, сколько вещей должно для этого сойтись. Надо оставаться здоровым, партнеры должны помогать, надо правильно восстанавливаться и двигаться в верном направлении», — заявил Бобровский.

«Коламбус» завершил борьбу за Кубок Стэнли по итогам первого раунда, проиграв в пяти матчах будущему обладателю трофея — «Питтсбург Пингвинс».