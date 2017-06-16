Мэр Нэшвилла надела свитер с фамилией Малкина из-за проигранного пари

Видео: @NikkiBurdine / Twitter

Мэр Нэшвилла (штат Теннесси, США) Меган Барри надела свитер «Питтсбург Пингвинс» с фамилией российского нападающего клуба Евгения Малкина на пресс-конференции, посвященной окончанию сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видеозапись фрагмента мероприятия разместила в Twitter пользователь Nikki Burdine.

Глава города вынуждена была сделать это по условиям пари на исход финальной серии Кубка Стэнли. Барри поспорила с мэром Питтсбурга Уильямом Пудуто, что «Нэшвилл Предаторс» обыграет «Пингвинс» и завоюет титул. Противостояние завершилось со счетом 4:2 в пользу «пингвинов».

.