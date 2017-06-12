Малкин первым из россиян сумел дважды стать лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин первым из россиян во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли. Об этом сообщает ТАСС.

30-летний российский хоккеист набрал 28 очков (10 шайб + 18 голевых передач) в 25 матчах. Впервые Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли в 2009 году, в активе форварда было 36 очков (14+22).

В ночь на понедельник, 12 июня, «Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли, выиграв в гостях в шестом матче финальной серии у «Нэшвилл Предаторс» со счетом 2:0. В решающем матче Малкин не отметился результативными действиями. Для российского хоккеиста это третья победа в плей-офф НХЛ в карьере.

