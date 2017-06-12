«Питтсбург Пингвинс» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли

«Питтсбург Пингвинс» на выезде со счетом 2:0 победил «Нэшвилл Предаторс» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и стал обладателем Кубка Стэнли сезона 2016/2017. Счет в серии составил 4—2.

Обе шайбы были заброшены в конце третьего периода: на 59-й и 60-й минутах отличились Патрик Хорнквист и Карл Хагелин.

Пингвины завоевали пятый в своей истории Кубок Стэнли, причем в этом сезоне они повторили свой прошлогодний успех. До этого подобным могли похвастаться лишь детройтские «Ред Уингз», владевшие наградой в 1997 и 1998 годах.

Капитан «Пингвинов», нападающий Сидни Кросби стал самым ценным игроком (MVP) сезона по итогам розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2016/17. Еще один нападающий клуба, россиянин Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, он провел 25 игр в матчах плей-офф и набрал 28 (10+18) очков.