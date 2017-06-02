Ковальчук отказался от переезда в НХЛ

Нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук отказался от перехода в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщил член совета директоров клуба Александр Медведев, слова которого приводит «Р-Спорт».

«Ковальчук твердо намерен сыграть на Олимпиаде, и играть на ней он будет в качестве игрока СКА», — заявил Медведев.

В апреле Sportsnet сообщил, что к 34-летнему Ковальчуку есть интерес со стороны клубов НХЛ. Портал отмечал, что велика вероятность его возвращения в «Нью-Джерси Девилс», которому по-прежнему принадлежат права на россиянина.

При этом игроки, выступающие за клубы НХЛ, не смогут выступить на Олимпийских играх 2018 года. Соответствующее решение было принято 3 апреля.

Ковальчук покинул НХЛ в 2013 году, уйдя из «Нью-Джерси». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дважды выиграл Кубок Гагарина в составе СКА (2015 и 2017). В завершившемся сезоне на его счету 78 очков в 60 играх за петербургский клуб. Срок контракта Ковальчука со СКА истек 30 апреля.