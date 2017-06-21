Карьера хоккеиста «Чикаго» оказалась под угрозой из-за аллергии на экипировку

Словацкий форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» Мариан Госса может завершить карьеру из-за аллергии на экипировку. Об этом сообщает Sportsnet.

По информации источника, спортсмен долгое время принимает сильнодействующие антигистаминные препараты, которые наносят вред его здоровью. Сейчас словак находится под пристальным наблюдением врачей. Агент хоккеиста и сам игрок не подтвердили эту информацию. 38-летний Госса имеет действующий контракт с «ястребами» до 2021 года.

Госса выступает за «Чикаго» с 2009 года. В составе команды трижды (2010, 2013, 2015) выигрывал Кубок Стэнли. Пять раз приглашался для участия в матчах Всех звезд НХЛ (2001, 2003, 2007, 2008, 2012). Словак провел 1309 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1134 ( 525 шайб и 609 голевых передач) очка.