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Великолепная пятерка

Как Евгений Малкин привел «Питтсбург Пингвинс» к пятому в истории Кубку Стэнли

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Евгений Малкин
Евгений Малкин
Фото: Christopher Hanewinckel / USA TODAY Sports Reuters

Финальная серия Кубка Стэнли завершилась в шестом матче. «Питтсбург Пингвинс» на выезде одержал четвертую победу над «Нэшвилл Предаторс» и в пятый раз в истории победил в плей-офф НХЛ. Не последнюю роль в успехе «пингвинов» сыграл форвард Евгений Малкин. «Лента.ру» подробнее об игре россиянина и триумфе «Пингвинс».

Укрощение хищников

«Потрясающее чувство. Это была тяжелая серия, мы играли против отличного соперника. Я всегда говорил, что "Питтсбург" — лучший клуб с лучшей организацией. У нас каждый год есть хорошие шансы на трофей. У нас отличная команда», — сказал Малкин в эфире телеканала TSN сразу после завершения решающего матча.

30-летний форвард в финальной серии представлял Россию в одиночку и не посрамил родной триколор. Нынешний розыгрыш Кубка Стэнли Джино может смело занести себе в актив. Пускай приз самому ценному игроку плей-офф достался одноклубнику Малкина Сидни Кросби, зато россиянин сумел во второй раз в карьере стать лучшим бомбардиром в матчах навылет. В 25 встречах игрок набрал 28 очков (10 шайб плюс 18 голевых передач). До этого ни одному соотечественнику форварда не удавалось дважды становиться недосягаемым по результативности в Кубке Стэнли.

В решающей игре Малкин не порадовал болельщиков результативными действиями, однако «пингвинов» выручили шведские нападающие Патрик Хернквист и Карл Хагелин, забросившие по шайбе. До 59-й минуты игра изобиловала моментами у ворот обеих команд, однако голкиперы действовали выше всяких похвал, не позволяя сопернику открыть счет. Гол Хернквиста за полторы минуты до конца игры получился курьезным — форвард из-за ворот направил шайбу в спину голкиперу «Нэшвилла» Пекке Ринне после чего та оказалась в сетке. «Хищники» пытались отыграться, поменяв стража ворот на шестого полевого игрока, но вместо чудесного спасения получили еще одну шайбу — пустые ворота поразил Хагелин.

Творить историю

Несмотря на поражение в финале «Нэшвилл» заслуживает самых лестных слов. До этого сезона «хищники» ни разу в истории не выходили в финал Кубка Стэнли, и перед стартом нынешнего плей-офф предпосылок для такого достижения не было практически никаких. В «регулярке» «Предаторс» выступали нестабильно и лишь в последний момент сумели завоевать право побороться за титул, заняв восьмое место в Западной конференции.

Проходя одного соперника за другим, «Нэшвилл» переписывал историю. Когда команда сенсационно дошла до финала, многие специалисты сомневались, что дебютант решающей серии сможет навязать борьбу признанному фавориту. Их сомнения рассеялись после двух домашних побед «хищников» подряд. Затем последовал провальный для «Предаторс» пятый матч — 0:6, но команда не расклеилась и в шестой встрече на своем льду дала настоящий бой «пингвинам».

Игра могла сложиться по-другому, если бы во втором периоде главный арбитр встречи не поторопился бы со свистком. Судья остановил игру, посчитав, что голкипер «Пингвинс» Мэттью Мюррей зафиксировал шайбу после броска. Спустя доли секунды форвард «Нэшвилла» Колтон Сиссонс добил шайбу в ворота, однако гол не был засчитан.

Молодые звезды

«Классно сыграли молодые парни, особенно Конор Шири, Брайан Раст, Джейк Гюнцель. Они дали нам необходимую мощь и скорость», — отметил Малкин после победы. Последний из перечисленных российским форвардом игроков повторил бомбардирский рекорд для новичков в плей-офф — 21 очко. Кроме того, 22-летний американец с 13 голами стал лучшим снайпером Кубка Стэнли. Шири и Раст в матчах на вылет играли менее результативно, набрав 7 и 9 очков соответственно.

Ярко проявить себя в плей-офф Гюнцелю наверняка помогла поддержка главного тренера «пингвинов» Майка Салливана. В семиматчевой полуфинальной серии против «Оттава Сенаторс» Гюнцель не забросил ни одной шайбы, однако специалист продолжал верить в дебютанта.

«Джейк — довольно опытный для своего возраста игрок. Самое главное, что шансы у него есть, в том числе несколько попаданий в штанги. В какой-то момент они начнут играть за него. Сложно контролировать реализацию моментов. Контролировать можно только сам процесс, с чем он справляется просто замечательно. Мы верим, что голы для него — вопрос времени», — говорил Салливан в разгар противостояния с «Оттавой». Слова тренера оказались пророческими — в шести матчах финала Гюнцель забросил четыре шайбы и сделал голевую передачу, внеся неоценимый вклад в успех «пингвинов».

Солидная компания

Завоевав третий чемпионский перстень, Малкин сравнялся по количеству выигранных трофеев (3) с выступавшими за «Детройт Ред Уингс» Игорем Ларионовым и Сергеем Федоровым, а также Сергеем Брылиным из «Нью-Джерси Дэвилс». Столько же титулов у тренера «Пингвинс» Сергея Гончара, однако лишь в 2009 году он побеждал в Кубке Стэнли как игрок.

Сейчас Малкину всего 30 лет — по меркам хоккея это самый расцвет, поэтому шансы россиянина завоевать четвертый титул можно считать довольно высокими. Помимо побед в Кубке Стэнли, в активе Малкина два золота чемпионата мира. Для полноты коллекции форварду не хватает золотой олимпийской медали, однако в свете последних событий сделать это будет очень непросто. На данный момент игроки из НХЛ не едут на Игры 2018 года, и предпосылок для изменения ситуации пока никаких нет.

Алексей Гусев

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