Противник «грязного» спорта снова пожаловался на желающих его убить россиян

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что ему неприятно получать письма с угрозами убийства от российских болельщиков. Слова спортсмена приводит «Чемпионат.com».

«Это нечестная реакция на то, что я на самом деле хочу сказать и чего хочу добиться. Люди не поняли, какую цель я преследую. А я просто хочу честных соревнований», — заявил швед. Самуэльссон заверил, что не испугался за свою жизнь, когда начал получать такие сообщения.

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Он также отметил, что верит в то, что россияне тоже хотят увидеть «чистый» спорт. По мнению Самуэльссона, проводить соревнования в России будет возможно, но пока страна не выполнила все необходимые для этого требования. «России надо поработать еще над несколькими моментами», — заметил биатлонист.

Самуэльссон — известный противник восстановления российского спорта, выступающий за бойкот биатлонных соревнований на территории России. В частности, в прошлом сезоне он отказался участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени. В сентябре он рассказал, что получал угрозы от «русского эскадрона смерти».

На Олимпийских играх в Пхенчхане Самуэльссон выиграл золотую медаль в эстафете и завоевал серебряную награду в гонке преследования.

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