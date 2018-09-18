Олимпийский чемпион призвал бороться против восстановления российского спорта

Биатлонист Себастьян Самуэльссон призвал норвежских спортсменов высказать свою точку зрения в вопросе возможного восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Его слова приводит VG.

«Меня поддержали не так много людей, когда я призвал бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Важно, чтобы мы могли бороться. Для спорта было бы лучше, если бы звезды биатлона высказались на эту тему. Это было бы полезно для дискуссии и могло повлиять на общее дело», — заявил норвежец.

По словам биатлониста, необходимо показать лидерам спортивных организаций свою точку зрения. «Если РУСАДА будет восстановлено без выполнения обязательных пунктов дорожной карты, это будет серьезная проблема, так как станет понятно, на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оказывается очень большое давление со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и России», — добавил он.

Самуэльссон является активным противником российского спорта. Норвежец неоднократно призывал к бойкоту соревнований по биатлону в России.

На Олимпийских играх в Пхенчхане биатлонист завоевал золотую медаль в эстафете и серебряную награду в гонке преследования.

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