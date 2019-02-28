Российская биатлонистка пожаловалась на желающих ей смерти фанатов

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, что постоянно сталкивалась с негативом в интернете, в том числе с пожеланиями смерти. Слова спортсменки приводит издание «Тюменская арена».

Сливко вспомнила, как перед гонкой на чемпионате России ей в директ в Instagram пришло такое сообщение: «Пробеги сегодня плохо, я поставил тысячу рублей на то, что ты стрельнешь по воробьям». Спортсменка пробежала гонку без промахов и финишировала второй. В итоге в личных сообщениях болельщики начали желать ей смерти.

Теперь же, по словам Сливко, она закрыла директ от незнакомых людей.

24-летняя спортсменка в последний раз выступала на этапах Кубка мира в январе 2018 года. Она принимала участие в чемпионате Европы-2019, где не смогла завоевать наград.

О поступающих в свой адрес угрозах неоднократно рассказывал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон. По словам спортсмена, люди желают ему смерти из-за его позиции относительно российского биатлона. Он выступает за бойкот соревнований на территории страны и против восстановления российского спорта в свете допинговых скандалов.

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