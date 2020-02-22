«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби

«Челси» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби в рамках 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 22 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 15-й минуте синих вывел вперед Оливье Жиру. В начале второго тайма преимущество «Челси» удвоил Маркос Алонсо. На 89-й минуте защитник «аристократов» Антонио Рюдигер забил мяч в своим ворота.

Победа позволила «Челси» набрать 44 очка и закрепиться на четвертом месте в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 40 очками располагается на пятой позиции.

В следующем туре «Челси» 29 февраля на выезде встретится с «Борнмутом». «Тоттенхэм» днем позже на своем поле примет «Вулверхэмптон».

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