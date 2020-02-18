Гол самого дорогого защитника мира помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Челси»

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Челси» в центральном матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 17 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В концовке первого тайма красных дьяволов вывел вперед Антони Марсьяль. На 66-й минуте преимущество МЮ удвоил Харри Магуайр, купленный летом у« Лестера» за 96,2 миллиона евро. Это самый дорогой трансфер защитника в истории футбола.

«Манчестер Юнайтед» прервал серию из трех матчей без поражений, набрал 38 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице. В активе «Челси» 41 очко, команда занимает четвертую позицию.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 23 февраля на своем поле примет «Уотфорд». «Челси» днем ранее дома сыграет с «Тоттенхэмом».

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