«Манчестер Сити» предрекли сокращение срока отстранения от еврокубков

«Манчестер Сити» могут сократить срок отстранения от еврокубков после рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Об этом сообщает The Athletic.
По информации издания, срок дисквалификации может быть сокращен до одного года либо отменен совсем. В этом случае на руководство «горожан» наложат дополнительный штраф.
14 февраля «Ман Сити» отстранили от участия в еврокубках на два года. Причиной стали нарушения клубом правил финансового fair play. В заявлении говорится, что английская команда с 2012 по 2016 год завышала спонсорские доходы на счетах и в информации о безубыточности. Помимо этого, «Манчестер Сити» обязали выплатить штраф в размере 30 миллионов евро. Клуб обжалует решение в CAS.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в Английской премьер-лиге (АПЛ), которое предусматривает получение прямой путевки в Лигу чемпионов. Кроме того, команда выступает в плей-офф турнира в этом сезоне: в 1/8 финала «горожане» сыграют с мадридским «Реалом».