«Манчестер Сити» отстранили от участия в еврокубках на два сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов. Об этом сообщает пресс-служба союза, передает ТАСС.

Причиной отстранения стали нарушения финансового фейр-плей. В заявлении говорится, что английский клуб с 2012 по 2016 год завышал свои спонсорские доходы на счетах и в информации о безубыточности. Помимо этого, «Манчестер Сити» также обязали выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

В УЕФА отказались давать комментарии по этому поводу до ответа «Манчестер Сити». Отмечается, что решение об отстранении может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В 2019 году «Манчестер Сити» занял пятое место по доходам среди всех футбольных клубов мира. Стоимость клуба оценивалась в 2,7 миллиарда долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

‌ ‌

‌

box#2526885