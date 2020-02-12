Названы самые высокооплачиваемые футболисты АПЛ

Sportac представил список наиболее крупных контрактов игроков Английской премьер-лиги (АПЛ). Перечень доступен на сайте портала.

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа является самым высокооплачиваемым игроком лиги. В год испанец зарабатывает 19,5 миллиона фунтов. На втором месте бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне (16,6 миллиона фунтов). На третьем месте также игрок «красных дьяволов» чилиец Алексис Санчес, выступающий в итальянском «Интере» на правах аренды. Годовой оклад 31-летнего нападающего составляет 16,3 миллиона фунтов.

В декабре 2019-го Sportingintelligence представил список клубов с самыми высокими в мире зарплатами. Лидером оказалась каталонская «Барселона». Ее игроки в среднем зарабатывают 12,2 миллиона долларов.

«Манчестер Юнайтед» после 25 матчей АПЛ занимает восьмую строчку в турнирной таблице. «Сити» занимает второе место, отставая от лидера чемпионата «Ливерпуля» на 22 очка.

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