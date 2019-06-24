Заработки Месси оказались вдвое выше зарплат 1693 футболисток

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси зарабатывает больше, чем 1693 футболистки из семи ведущих мировых лиг женского футбола. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Организации Объединенных Наций.

ООН выступила против дискриминации в футболе и потребовала равной оплаты труда. По подсчетам организации, общая зарплата 1693 женщин-футболисток составила 42,6 миллиона долларов, тогда как Месси получает 84 миллиона долларов в год.

При этом издание France Football в апреле этого года выпустило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, в котором значилось, что аргентинец зарабатывает 130 миллионов евро в год.

Тогда же сообщалось, что зарплата первой в истории обладательницы «Золотого мяча» среди женщин — норвежской футболистки Ады Хегерберг — оказалась в 325 раз меньше зарплаты Месси. Годовой доход Хегерберг составляет 400 тысяч евро.

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